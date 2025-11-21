Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Freitagssitzung im Minus

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr 0,75 Prozent auf 7 921,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,25 Prozent schwächer bei 7 881,10 Punkten in den Handel, nach 7 981,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 875,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 930,93 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der CAC 40 bei 8 258,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 938,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 213,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 7,13 Prozent zu Buche. Bei 8 314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 16 752 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 300,915 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,97 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

