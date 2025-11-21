Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursverlauf
|
21.11.2025 12:27:07
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer
Am Freitag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,07 Prozent im Minus bei 7 975,30 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,410 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,25 Prozent auf 7 881,10 Punkte an der Kurstafel, nach 7 981,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 875,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 976,30 Zählern.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 2,21 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 21.10.2025, den Wert von 8 258,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 938,29 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Stand von 7 213,32 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,87 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 314,23 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 91 001 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 300,915 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
