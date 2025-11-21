Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Heute hielten sich die Anleger in Paris zurück.

Letztendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 7 982,65 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,410 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,25 Prozent leichter bei 7 881,10 Punkten, nach 7 981,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 996,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 875,87 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,12 Prozent nach unten. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 8 258,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 938,29 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 7 213,32 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 7,96 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 355 599 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,915 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at