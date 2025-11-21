Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
CAC 40-Performance im Blick 21.11.2025 15:59:09

Euronext-Handel: CAC 40-Börsianer greifen zu

Euronext-Handel: CAC 40-Börsianer greifen zu

Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 aktuell.

Am Freitag springt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,08 Prozent auf 7 987,52 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,410 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,25 Prozent tiefer bei 7 881,10 Punkten, nach 7 981,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 875,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 996,46 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 258,86 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Stand von 7 938,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 213,32 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,03 Prozent nach oben. 8 314,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 188 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten