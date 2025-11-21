Euronext-Handel: CAC 40-Börsianer greifen zu

Am Freitag springt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,08 Prozent auf 7 987,52 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,410 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,25 Prozent tiefer bei 7 881,10 Punkten, nach 7 981,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 875,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 996,46 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 258,86 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Stand von 7 938,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 213,32 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,03 Prozent nach oben. 8 314,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 188 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at