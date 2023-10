Aufschläge in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent fester bei 1 591,22 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 1 587,17 Punkten, nach 1 587,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 591,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 584,77 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wies der ATX Prime 1 592,83 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 577,98 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 11.10.2022, einen Stand von 1 373,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,475 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 789,53 Punkte. Bei 1 530,67 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 2,56 Prozent auf 40,00 EUR), DO (+ 1,93 Prozent auf 105,80 EUR), Semperit (+ 1,59 Prozent auf 16,60 EUR), S IMMO (+ 1,51 Prozent auf 13,44 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,33 Prozent auf 9,12 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Frequentis (-2,21 Prozent auf 26,60 EUR), Flughafen Wien (-2,14 Prozent auf 50,40 EUR), Polytec (-1,75 Prozent auf 3,93 EUR), FACC (-1,72 Prozent auf 5,70 EUR) und AMAG (-1,36 Prozent auf 29,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 12 103 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,80 erwartet. Mit 9,86 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at