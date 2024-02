Aufschläge in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Am Mittwoch steigt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,31 Prozent auf 1 702,65 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,109 Prozent auf 1 699,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 708,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 698,77 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,474 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, stand der ATX Prime bei 1 710,80 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 14.11.2023, mit 1 635,96 Punkten bewertet. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 14.02.2023, den Wert von 1 739,34 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 0,664 Prozent nach. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 750,09 Punkten. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Andritz (+ 3,44 Prozent auf 58,65 EUR), Semperit (+ 2,73 Prozent auf 13,54 EUR), Frequentis (+ 1,87 Prozent auf 27,20 EUR), EVN (+ 1,52 Prozent auf 23,35 EUR) und AMAG (+ 1,43 Prozent auf 28,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Polytec (-1,54 Prozent auf 3,51 EUR), Flughafen Wien (-1,37 Prozent auf 50,50 EUR), Lenzing (-1,19 Prozent auf 29,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,14 Prozent auf 121,40 EUR) und FACC (-1,09 Prozent auf 6,36 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 64 121 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 22,478 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,14 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at