Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Freitag.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,30 Prozent auf 3 404,47 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 108,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 394,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 394,38 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 389,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 405,74 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,847 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, betrug der ATX-Kurs 3 372,09 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 371,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der ATX einen Wert von 3 148,43 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,221 Prozent. Bei 3 489,80 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,05 Prozent auf 67,15 EUR), OMV (+ 1,03 Prozent auf 42,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,75 Prozent auf 18,73 EUR), Wienerberger (+ 0,74 Prozent auf 32,58 EUR) und Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 30,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-2,03 Prozent auf 29,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,87 Prozent auf 17,06 EUR), Telekom Austria (-0,53 Prozent auf 7,56 EUR), EVN (-0,41 Prozent auf 24,10 EUR) und Andritz (-0,26 Prozent auf 58,45 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 37 874 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 23,468 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,50 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at