Aufschläge in Zürich: SLI am Mittag freundlich

Derzeit legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent stärker bei 1 931,62 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,225 Prozent leichter bei 1 926,27 Punkten, nach 1 930,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 925,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 932,18 Zähler.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 839,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 866,82 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.05.2023, den Stand von 1 763,67 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,53 Prozent zu. Bei 1 967,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 2,24 Prozent auf 1,37 CHF), Lonza (+ 1,39 Prozent auf 489,20 CHF), Lindt (+ 1,25 Prozent auf 10 550,00 CHF), Straumann (+ 1,12 Prozent auf 117,20 CHF) und Swatch (I) (+ 1,06 Prozent auf 190,95 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Givaudan (-0,95 Prozent auf 4 171,00 CHF), Roche (-0,87 Prozent auf 227,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,53 Prozent auf 49,11 CHF), Temenos (-0,52 Prozent auf 57,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,49 Prozent auf 468,70 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 649 669 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,958 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,46 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

