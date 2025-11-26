Continental Aktie

Rentabler Continental-Einstieg? 26.11.2025 10:03:57

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Continental-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.11.2024 wurde die Continental-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Continental-Aktie betrug an diesem Tag 47,06 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,251 Continental-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 64,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 373,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,37 Prozent.

Continental erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

