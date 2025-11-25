Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Gewinne im DAX

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent höher bei 23 460,08 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,996 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,066 Prozent fester bei 23 254,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 239,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 139,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 487,23 Punkten.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24 239,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24 273,12 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Wert von 19 405,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten erreicht.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 6,64 Prozent auf 221,60 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (+ 2,97 Prozent auf 37,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,36 Prozent auf 221,10 EUR) und Merck (+ 2,30 Prozent auf 115,40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Scout24 (-2,08 Prozent auf 87,15 EUR), RWE (-1,52 Prozent auf 43,41 EUR), SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR), Vonovia SE (-0,54 Prozent auf 25,97 EUR) und Symrise (+ 0,14 Prozent auf 70,34 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 752 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

2025 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 5,09 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at