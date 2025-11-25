Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent höher bei 23 410,62 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,996 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,066 Prozent auf 23 254,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23 239,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 23 458,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 139,27 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der DAX bei 24 239,89 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 24 273,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, wies der DAX einen Stand von 19 405,20 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,91 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 5,29 Prozent auf 218,80 EUR), Commerzbank (+ 3,19 Prozent auf 33,00 EUR), Continental (+ 2,74 Prozent auf 64,46 EUR), Merck (+ 2,53 Prozent auf 115,65 EUR) und Daimler Truck (+ 2,38 Prozent auf 36,94 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-1,93 Prozent auf 203,50 EUR), RWE (-1,79 Prozent auf 43,29 EUR), Scout24 (-1,74 Prozent auf 87,45 EUR), Vonovia SE (-1,46 Prozent auf 25,73 EUR) und Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 105,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 728 914 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 233,411 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at