Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,39 Prozent nach oben auf 23 556,69 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,008 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,514 Prozent fester bei 23 585,26 Punkten, nach 23 464,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 23 593,68 Punkte, das Tagestief hingegen 23 445,28 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 1,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 24 239,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 152,87 Punkten auf. Der DAX stand vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 19 295,98 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 3,01 Prozent auf 33,54 EUR), Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 109,75 EUR), Zalando (+ 1,87 Prozent auf 22,84 EUR), Deutsche Bank (+ 1,49 Prozent auf 30,33 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 44,62 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Continental (-1,02 Prozent auf 63,98 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,72 Prozent auf 41,37 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 44,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,58 Prozent auf 96,64 EUR) und Porsche Automobil (-0,55 Prozent auf 36,48 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 857 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

