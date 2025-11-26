DHL Group Aktie
|LUS-DAX-Kursverlauf
|
26.11.2025 12:27:23
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen
Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent stärker bei 23 579,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 446,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 661,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 204,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 216,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Stand von 19 322,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,11 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 3,01 Prozent auf 33,54 EUR), Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 109,75 EUR), Zalando (+ 1,87 Prozent auf 22,84 EUR), Deutsche Bank (+ 1,49 Prozent auf 30,33 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 44,62 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Continental (-1,02 Prozent auf 63,98 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,72 Prozent auf 41,37 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 44,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,58 Prozent auf 96,64 EUR) und Porsche Automobil (-0,55 Prozent auf 36,48 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 857 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.
Weitere Links:
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|44,63
|0,18%
|Commerzbank
|34,44
|0,53%
|Continental AG
|64,20
|0,28%
|Deutsche Bank AG
|30,57
|0,00%
|Deutsche Telekom AG
|27,59
|-0,18%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|44,85
|0,34%
|E.ON SE
|15,44
|-0,06%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,10
|-0,05%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,76
|0,44%
|SAP SE
|207,75
|0,34%
|Siemens Energy AG
|111,95
|0,18%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|97,02
|0,29%
|Zalando
|23,07
|0,65%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 737,50
|-0,05%
