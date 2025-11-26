DHL Group Aktie

LUS-DAX-Kursverlauf 26.11.2025 12:27:23

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag.

Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent stärker bei 23 579,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 446,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 661,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 204,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 216,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Stand von 19 322,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,11 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 3,01 Prozent auf 33,54 EUR), Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 109,75 EUR), Zalando (+ 1,87 Prozent auf 22,84 EUR), Deutsche Bank (+ 1,49 Prozent auf 30,33 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 44,62 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Continental (-1,02 Prozent auf 63,98 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,72 Prozent auf 41,37 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 44,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,58 Prozent auf 96,64 EUR) und Porsche Automobil (-0,55 Prozent auf 36,48 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 857 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

26.11.25 DHL Group Neutral UBS AG
20.11.25 DHL Group Kaufen DZ BANK
14.11.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 DHL Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

BASF 44,63 0,18% BASF
Commerzbank 34,44 0,53% Commerzbank
Continental AG 64,20 0,28% Continental AG
Deutsche Bank AG 30,57 0,00% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,59 -0,18% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 44,85 0,34% DHL Group (ex Deutsche Post)
E.ON SE 15,44 -0,06% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,10 -0,05% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Porsche Automobil Holding SE 36,76 0,44% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 207,75 0,34% SAP SE
Siemens Energy AG 111,95 0,18% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 97,02 0,29% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 23,07 0,65% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 737,50 -0,05%

