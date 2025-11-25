Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus

Wenig Veränderung ist am Dienstag in Frankfurt zu beobachten.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,09 Prozent fester bei 23 259,00 Punkten.

Bei 23 134,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23 292,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 204,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 279,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, stand der LUS-DAX bei 19 390,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,50 Prozent nach oben. 24 773,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 1,82 Prozent auf 63,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 467,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,68 Prozent auf 211,30 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 33,27 EUR) und Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 202,15 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Symrise (-1,79 Prozent auf 68,98 EUR), Bayer (-1,45 Prozent auf 30,15 EUR), SAP SE (-1,40 Prozent auf 204,60 EUR), Vonovia SE (-1,26 Prozent auf 25,78 EUR) und Scout24 (-1,24 Prozent auf 87,90 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 691 369 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,411 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

