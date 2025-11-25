Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Kursverlauf
|
25.11.2025 17:58:41
Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen
Am Dienstag kletterte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,24 Prozent auf 23 524,00 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 23 524,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 134,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 204,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 24 279,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Wert von 19 390,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,83 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 6,64 Prozent auf 221,60 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (+ 2,97 Prozent auf 37,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,36 Prozent auf 221,10 EUR) und Merck (+ 2,30 Prozent auf 115,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-2,08 Prozent auf 87,15 EUR), RWE (-1,52 Prozent auf 43,41 EUR), SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR), Vonovia SE (-0,54 Prozent auf 25,97 EUR) und Symrise (+ 0,14 Prozent auf 70,34 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 752 933 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,411 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.11.25