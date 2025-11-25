Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Der LUS-DAX ging im Plus aus dem Handelstag.

Am Dienstag kletterte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,24 Prozent auf 23 524,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 23 524,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 134,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 204,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 24 279,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Wert von 19 390,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,83 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 6,64 Prozent auf 221,60 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (+ 2,97 Prozent auf 37,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,36 Prozent auf 221,10 EUR) und Merck (+ 2,30 Prozent auf 115,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-2,08 Prozent auf 87,15 EUR), RWE (-1,52 Prozent auf 43,41 EUR), SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR), Vonovia SE (-0,54 Prozent auf 25,97 EUR) und Symrise (+ 0,14 Prozent auf 70,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 752 933 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,411 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

