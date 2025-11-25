Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Dienstagnachmittag

Um 15:57 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent auf 23 393,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 458,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 134,50 Zählern.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 24 204,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 25.08.2025, einen Wert von 24 279,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 19 390,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 17,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 5,29 Prozent auf 218,80 EUR), Commerzbank (+ 3,19 Prozent auf 33,00 EUR), Continental (+ 2,74 Prozent auf 64,46 EUR), Merck (+ 2,53 Prozent auf 115,65 EUR) und Daimler Truck (+ 2,38 Prozent auf 36,94 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-1,93 Prozent auf 203,50 EUR), RWE (-1,79 Prozent auf 43,29 EUR), Scout24 (-1,74 Prozent auf 87,45 EUR), Vonovia SE (-1,46 Prozent auf 25,73 EUR) und Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 105,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 728 914 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,411 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,09 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

