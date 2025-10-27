Amadeus Fire Aktie

WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108

Quartalszahlen in Sicht 27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Amadeus Fire präsentiert Quartalsergebnisse

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Amadeus Fire.

Amadeus Fire präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,200 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,73 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 19,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 90,0 Millionen EUR gegenüber 111,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie, gegenüber 6,01 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 370,6 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 436,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

