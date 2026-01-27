Ausblick: Automatic Data Processing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Automatic Data Processing äußert sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,05 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,98 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 21,75 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 20,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

