Frühe Anlage 24.12.2025 10:03:46

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Cellnex Telecom-Aktie an diesem Tag bei 30,61 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,267 Cellnex Telecom-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,32 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Papiers am 23.12.2025 auf 26,73 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,68 Prozent vermindert.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 17,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Cellnex Telecom S.A.

