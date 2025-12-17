IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.12.2015 wurden Cellnex Telecom-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Cellnex Telecom-Papier an diesem Tag bei 12,75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 784,356 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 20 118,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +101,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cellnex Telecom einen Börsenwert von 16,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at