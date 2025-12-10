Ausblick: CIENA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CIENA wird am 11.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 14,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,51 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,580 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,01 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at