CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|
10.12.2025 07:01:06
Ausblick: CIENA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CIENA wird am 11.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 14,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,51 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,580 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,01 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|Ausblick: CIENA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Erste Schätzungen: CIENA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)