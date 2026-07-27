Ausblick: FirstEnergy legt Quartalsergebnis vor

FirstEnergy wird am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,502 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,13 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll FirstEnergy 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,51 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FirstEnergy 3,38 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 15,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at