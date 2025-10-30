Ausblick: FUCHS SE VZ stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FUCHS SE VZ wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,627 EUR gegenüber 0,610 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,01 Prozent auf 892,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 902,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,30 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,55 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,53 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at