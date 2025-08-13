JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|Quartalsausblick
|
13.08.2025 21:07:00
Ausblick: JOST Werke zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
JOST Werke wird sich am 14.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,45 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 49,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,970 EUR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 423,5 Millionen EUR - ein Plus von 42,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JOST Werke 298,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,78 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,53 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,64 Milliarden EUR, gegenüber 1,07 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
