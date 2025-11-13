Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Beim SDAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,74 Prozent auf 16 291,72 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 80,244 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,200 Prozent auf 16 204,50 Punkte an der Kurstafel, nach 16 172,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 204,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 291,72 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,07 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wurde der SDAX mit 17 269,42 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 073,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 231,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 10,42 Prozent auf 17,17 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 9,49 Prozent auf 2,10 EUR), JOST Werke (+ 8,38 Prozent auf 53,00 EUR), CANCOM SE (+ 8,33 Prozent auf 26,00 EUR) und PNE (+ 6,15 Prozent auf 10,70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-10,68 Prozent auf 27,26 EUR), ProCredit (-5,58 Prozent auf 7,44 EUR), INDUS (-2,22 Prozent auf 24,25 EUR), Dermapharm (-2,21 Prozent auf 33,25 EUR) und PVA TePla (-2,03 Prozent auf 21,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 319 997 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,383 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at