KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
|
15.04.2026 07:01:06
Ausblick: KeyCorp legt Quartalsergebnis vor
KeyCorp öffnet am 16.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,415 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 28,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,94 Milliarden USD gegenüber 2,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,80 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,04 Milliarden USD, gegenüber 11,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KeyCorp
|
07:01
|Ausblick: KeyCorp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KeyCorp von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.04.26
|Erste Schätzungen: KeyCorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.03.26
|S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KeyCorp-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.03.26
|S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KeyCorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein KeyCorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KeyCorp von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu KeyCorp
Aktien in diesem Artikel
|KeyCorp
|18,17
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.