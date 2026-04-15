Ausblick: KeyCorp legt Quartalsergebnis vor

KeyCorp öffnet am 16.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,415 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 28,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,94 Milliarden USD gegenüber 2,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,80 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,04 Milliarden USD, gegenüber 11,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at