Ausblick: KeyCorp legt Quartalsergebnis vor

KeyCorp wird am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,461 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,82 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KeyCorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,05 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 8,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at