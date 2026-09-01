Ausblick: Methode Electronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Methode Electronics wird am 02.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,270 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Methode Electronics noch -0,290 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 238,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 240,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,583 USD aus. Im Vorjahr waren -1,010 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at