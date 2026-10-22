NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Methode Electronics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Methode Electronics-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Methode Electronics-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,56 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,445 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 618,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,56 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38,20 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Methode Electronics eine Marktkapitalisierung von 502,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at