Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nice Systems präsentiert Quartalsergebnisse
Nice Systems lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,52 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 760,9 Millionen USD gegenüber 696,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,95 USD, gegenüber 9,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,97 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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