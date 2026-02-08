Ausblick: ON Semiconductor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ON Semiconductor wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 31 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,624 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 29 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,53 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

31 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,00 Milliarden USD, gegenüber 7,08 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at