Ausblick: Oracle legt Quartalsergebnis vor

Oracle wird am 09.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2025 abgelaufen ist.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oracle im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,03 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 29 Analysten von einem Zuwachs von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,04 Milliarden USD gegenüber 13,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

35 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,77 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 66,81 Milliarden USD, gegenüber 57,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at