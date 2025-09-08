Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Konkurrenzdruck
|
08.09.2025 09:42:43
Dramatischer Verlust der AMD-Aktie: Was Broadcom und NVIDIA damit zu tun haben
• Analysten sehen wachsende Gefahr, dass Hyperscaler eigene Chips bevorzugen statt auf AMDs GPUs zu setzen
• AMD-Aktie knickt ein
Broadcom drängt ins Rampenlicht
Während der Gesamtmarkt für Halbleiter am Freitag robust blieb, sackte die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) kräftig ab: An der NASDAQ ging es bis Handelsschluss um 6,58 Prozent nach unten auf 151,14 US-Dollar. Auch nachbörslich setzte sich die Schwächephase noch etwas fort und das Papier verlor weitere 0,75 Prozent.
Auslöser war eine Ankündigung von Broadcom: Der Konzern konnte einen vierten Großkunden für seine maßgeschneiderten KI-Chips gewinnen. Branchenkreise gehen davon aus, dass es sich dabei um OpenAI handelt - ein Deal, der ab 2026 bis zu 10 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Umsätzen bringen könnte.
Hyperscaler zwischen NVIDIA, Broadcom und Eigenentwicklungen
AMD gilt traditionell als Alternative zu NVIDIA im Bereich der Grafikprozessoren für KI-Anwendungen. Doch laut Analysten rücken viele Hyperscaler - darunter Microsoft, Amazon und Google - zunehmend von Standardlösungen ab und setzen stattdessen auf intern entwickelte Chips, die oft in Kooperation mit Broadcom entstehen, wie etwa MarketWatch berichtet. Der Erfolg von OpenAI dürfte dabei "auf Kosten von NVIDIA und AMD" gehen, wird etwa Ben Reitzes, Analyst bei Melius Research, zitiert.
Besonders Google hat mit seinen Tensor-Prozessoren (TPUs) bereits eine starke Basis aufgebaut. Damit verschiebt sich die Kräftebalance am Markt: Während NVIDIA rund 70 Prozent der ausgelieferten KI-Chips stellt, entfallen knapp 30 Prozent auf kundenspezifische Lösungen - und nur ein kleiner Rest auf AMD.
Zwar bezeichnete Melius Research-Analyst Reitzes es als "verfrüht", sich schon jetzt Sorgen zu machen, dennoch brach die AMD-Aktie am Freitag letztendlich ein. Jay Goldberg, Research-Analyst bei Seaport Research Partners, hingegen merkte an: "Es zeichnet sich ab, dass der Wettbewerb um KI-Computing zwischen NVIDIA und Broadcom ausgetragen wird".
Herausforderungen für AMDs Roadmap
Obwohl AMD mit den MI350- und MI400-Chips ehrgeizige Modelle in Aussicht gestellt hat, bezweifeln Marktbeobachter, dass diese kurzfristig NVIDIA gefährlich werden können. Erste Rückmeldungen aus der Lieferkette deuten auf schwächelnde Nachfrage und zurückhaltende Bestellungen hin. Viele Kunden hätten bisher nur Testsysteme geordert, nicht aber Volumenaufträge. Analysten sehen daher die Gefahr, dass AMD beim KI-Boom zunächst abgehängt wird.
Langfristiger Hoffnungsschimmer für AMD-Aktie
Ganz abgeschrieben ist AMD jedoch nicht. Experten erwarten, dass nicht alle Eigenentwicklungsprojekte der Hyperscaler erfolgreich sein werden - was AMD mittelfristig wieder in eine bessere Verhandlungsposition bringen könnte. "Manche dieser Projekte werden funktionieren, andere werden scheitern - das ist nicht einfach", merkte Analyst Goldberg an. Spätestens mit der nächsten Chipgeneration ab 2026 könnte das Unternehmen wieder attraktiver für große Cloud-Anbieter werden, wenn die Eigenlösungen der Tech-Giganten ihre Versprechen nicht halten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
05.09.25
|Middle East’s Amazon rival Noon plans public offering within two years (Financial Times)
|
04.09.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
04.09.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
04.09.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.09.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.09.25
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
04.09.25
|Gewinne in New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|200,15
|0,05%
|Amazon
|199,14
|0,38%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|129,48
|0,39%
|Broadcom
|286,35
|0,23%
|Microsoft Corp.
|424,55
|0,72%
|NVIDIA Corp.
|142,80
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX legt im Montagshandel zu -- Japans Premier tritt zurück - Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legt zum Wochenstart zu. In Fernost dominieren zum Wochenstart die Käufer.