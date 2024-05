Ausblick: PATRIZIA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PATRIZIA lässt sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PATRIZIA SE die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,060 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 EUR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 65,6 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 62,8 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,215 EUR, gegenüber 0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 310,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 314,4 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at