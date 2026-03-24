Ausblick: Paychex legt Quartalsergebnis vor

Paychex wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,67 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Paychex 1,43 USD je Aktie vermeldete.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,78 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,49 USD im Vergleich zu 4,58 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 6,50 Milliarden USD, gegenüber 5,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at