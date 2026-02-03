Ausblick: Phillips 66 präsentiert Quartalsergebnisse

Phillips 66 wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 2,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Phillips 66 im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 33,86 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,43 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,02 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,99 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 133,16 Milliarden USD, gegenüber 143,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at