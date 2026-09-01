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01.09.2026 07:01:06

Ausblick: Phreesia legt Quartalsergebnis vor

Phreesia äußert sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,085 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 129,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,400 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 515,0 Millionen USD, gegenüber 480,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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