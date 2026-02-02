Ausblick: Prudential Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Prudential Financial präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Prudential Financial nach den Prognosen von 8 Analysten 14,67 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,50 USD, gegenüber 7,50 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 57,58 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 70,41 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at