Ausblick: Rambus präsentiert Quartalsergebnisse

Rambus lädt am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,717 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,73 Prozent auf 199,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,11 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 820,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 707,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at