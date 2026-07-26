Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|
26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Rambus präsentiert Quartalsergebnisse
Rambus lädt am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,717 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,73 Prozent auf 199,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,11 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 820,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 707,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
07:01
|Ausblick: Rambus präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26