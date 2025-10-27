Ausblick: Regeneron Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Regeneron Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 11,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,59 Milliarden USD gegenüber 3,72 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,51 Prozent.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 39,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 38,34 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 13,92 Milliarden USD, gegenüber 14,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at