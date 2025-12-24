NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 537,63 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 18,600 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 604,28 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 23.12.2025 auf 785,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,04 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 81,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at