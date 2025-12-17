Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
17.12.2025 06:00:42
The Shell-BP deal that wasn’t
Plus, George Osborne joins OpenAI and multinationals seek private equity partners in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
17:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
09:30
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06:00
|The Shell-BP deal that wasn’t (Financial Times)
|
06:00
|The Shell-BP deal that wasn’t (Financial Times)
|
16.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)