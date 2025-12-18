Shell Aktie
|30,47EUR
|-0,07EUR
|-0,23%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die Projektionen des Ölkonzerns für den Zeitraum 2030 bis 2035 gingen von einem Rückgang der Produktion aus, was bei Investoren Fragen darüber aufwerfe, wie diese Lücke geschlossen werden könne, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zukäufe zum richtigen Preis könnten wertsteigernd sein. In der Zwischenzeit verfüge Shell auch über reichlich Barmittel für Aktienrückkäufe./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 20:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,64 £
|
Abst. Kursziel*:
50,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,57%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
