FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,78 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,880 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 119,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,81 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,53 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) bezifferte sich zuletzt auf 175,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at