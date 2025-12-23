FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 14,93 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66,970 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 31,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 076,75 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +107,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Börsenbewertung in Höhe von 176,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at