Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Synaptics legt Quartalsergebnis vor
Synaptics wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Synaptics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 300,3 Millionen USD im Vergleich zu 267,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,07 Milliarden USD waren.
