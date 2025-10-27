UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Q3 im Blick
|
27.10.2025 21:43:00
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UnitedHealth präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,03 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 12,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 100,82 Milliarden USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,21 USD je Aktie, gegenüber 15,51 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 447,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 400,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
24.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
20.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
20.10.25
|Dow Jones aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
20.10.25
|Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.at)