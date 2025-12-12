Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Hätte sich eine Anlage in UnitedHealth von vor 5 Jahren gerechnet?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UnitedHealth-Aktien verlieren können.

Am 12.12.2020 wurde das UnitedHealth-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 337,07 USD. Bei einem UnitedHealth-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,297 UnitedHealth-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,90 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 11.12.2025 auf 336,73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,10 Prozent.

Am Markt war UnitedHealth jüngst 297,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at