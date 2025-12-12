UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Profitable UnitedHealth-Anlage?
|
12.12.2025 16:04:07
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Hätte sich eine Anlage in UnitedHealth von vor 5 Jahren gerechnet?
Am 12.12.2020 wurde das UnitedHealth-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 337,07 USD. Bei einem UnitedHealth-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,297 UnitedHealth-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,90 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 11.12.2025 auf 336,73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,10 Prozent.
Am Markt war UnitedHealth jüngst 297,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Hätte sich eine Anlage in UnitedHealth von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)