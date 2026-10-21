Ausblick: VeriSign präsentiert Quartalsergebnisse

VeriSign wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,27 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll VeriSign 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 440,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte VeriSign 419,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,80 USD, gegenüber 8,81 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at