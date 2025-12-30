NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 232,68 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 0,430 Vertex Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers auf 459,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 97,60 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Vertex Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 117,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at